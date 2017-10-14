Пару доработок на Joomla

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Закрыт3 заявки251 просмотр

Веб студии нужен исполнитель проекта. 

1. Баг в разделе Решения кейса Коттеджный поселок

Ссылка на кейс: https://nominaltechno.ru/cases/cottedjnyj-poselok

Баг в пунктах списка: http://prntscr.com/gwe4qd

2. Разбить ссылки на категории кейсов

Сайт: nominaltechno.ru

Разделы кейсов находятся вот здесь: https://prnt.sc/gwtseb

Сейчас по клику на любой из разделов осуществляется переход к разделу без изменения его url. Нужно сделать изменяющийся url, соответственно названиям разделов.

Пример - nominaltechno.ru/cases/e-commerce

Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайп.

Joomla
8 лет назад
KoronaKG
Алина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв

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