На сайте (сайт самописный - php) требуется сделать: 1. Языки. Сделать возможность добавления языков 2. Комментарии. Чтобы комментарий (отзыв) попадал в инфо продукта, о котором он написан. 3. К уже существующему ПейПалу ...
Bitrix-разработчик
Наша компания производит и продаёт малогабаритную сельхозтехнику, которая продвигается через основной корпоративный сайт (работает в зонах .by и .ru, версии отличаются незначительно) и несколько вспомогательных.
Мы лидируем в нескольких сегментах рынка, ищем разработчика, который будет заниматься комплексной поддержкой и равитием этих ресурсов (как front-end, так и back-end).
Обязанности:
• оптимизация производительности основного корпоративного сайта
• кроссбраузерная и адаптивная вёрстка страниц/форм, интеграция вёрстки в Битрикс
• разработка инфоблоков/модулей CMS
• интеграция 1С и Битрикс
• обновление и поддержка вспомогательных сайтов
• вёрстка, программинг, тестирование и оптимизация вспомогательных сайтов
Требования к соискателям:
• высшее профильное образование
• опыт работы с Битрикс от 3 лет (сертификат разработчика Битрикс, подтверждённое портфолио, рекомендации)
• умение пользоваться готовым функционалом, знание API и умение адаптировать компонент под нужды проекта или написать своё решение
• PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, СSS, Ajax
• умение работать с чужим кодом
• умение оценивать сроки, необходимые для реализации задачи, и соблюдать эти сроки
• знание MODx, опыт работы с системами контроля версий (Git, Mercurial) — плюс
Условия:
• гибкий график, с обязательством в определенное проектным графиком время быть доступным для общения по телефону, через почту/skype/вайбер
• высокая сдельно-премиальная оплата труда, привязанная к выполнению плана работ
• возможность дополнительного обучения
Заявки фрилансеров
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