Bitrix-разработчик

Наша компания производит и продаёт малогабаритную сельхозтехнику, которая продвигается через основной корпоративный сайт (работает в зонах .by и .ru, версии отличаются незначительно) и несколько вспомогательных.

Мы лидируем в нескольких сегментах рынка, ищем разработчика, который будет заниматься комплексной поддержкой и равитием этих ресурсов (как front-end, так и back-end).

Обязанности:

• оптимизация производительности основного корпоративного сайта

• кроссбраузерная и адаптивная вёрстка страниц/форм, интеграция вёрстки в Битрикс

• разработка инфоблоков/модулей CMS

• интеграция 1С и Битрикс

• обновление и поддержка вспомогательных сайтов

• вёрстка, программинг, тестирование и оптимизация вспомогательных сайтов

Требования к соискателям:

• высшее профильное образование

• опыт работы с Битрикс от 3 лет (сертификат разработчика Битрикс, подтверждённое портфолио, рекомендации)

• умение пользоваться готовым функционалом, знание API и умение адаптировать компонент под нужды проекта или написать своё решение

• PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, СSS, Ajax

• умение работать с чужим кодом

• умение оценивать сроки, необходимые для реализации задачи, и соблюдать эти сроки

• знание MODx, опыт работы с системами контроля версий (Git, Mercurial) — плюс

Условия:

• гибкий график, с обязательством в определенное проектным графиком время быть доступным для общения по телефону, через почту/skype/вайбер

• высокая сдельно-премиальная оплата труда, привязанная к выполнению плана работ

• возможность дополнительного обучения