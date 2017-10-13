Разработчик на webasyst

Нужно реализовать на webasyst следующее:

1. Максимально оптимизировать сайт для google pagespeed

в основном это оптимизировать около 10 картинок.

2. Убрать по всему сайту yandex метрику и vk

3. Сделать 404 страницу чтобы все несуществующие страницы редиректили на домен/404

4. На всех страницах в конце title ставим “ - домен”

5. Сделать автогенерацию title по шаблону для категорий и брендов (шаблон вышлю в полном тз)

6. Сделать автогенерацию title для товаров по шаблону(шаблон вышлю в полном тз)

7. Убрать из url этот фрагмент ?pdid=34

Цифры можно подставлять любые, по этому стоит думаю сделать что бы был редирект с ?pdid=* на без него

10. Сделать микроразметку товара, есть одна ошибка

11. Примерно 20 страниц наполнить уже готовым текстом + поставить нужный title и description

полное тз и сайт сброшу в личку