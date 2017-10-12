Написать скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок235 просмотров

Нужен скрипт с исходным кодом.  В программе должно быть: выбор матча из списка по странам,  возможность выбора игроку статус(травма, под вопросом и т.д), вывод в текстовый вариант всех отсутствующих игроков. Примерно выглядеть должно быть так, слева команда которая играет дома справа в гостях. Сайт откуда парсится информация soccerway.com

Просьба написать стоимость за всю работу.

8 лет назад
woolfsi
Виктор 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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