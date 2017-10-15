Сделать на сайте возможность расчета доставки boxberry и cdek

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки167 просмотров

На странице необходимо разместить 4 блока в двух местах: расчет доставки курьером и расчет доставки до города назначения. Требуется php программист который разберется в двух этих api и напишет и сверстает нужный функционал. Нельзя брать готовые решения! Только писать заново. Цена указана ЗА ВСЕ. НЕ НУЖНО ОТКЛИКАТЬСЯ если у вас столько стоит час и вам нужно 18 часов на разработку))))

PHP
8 лет назад
bondarenkodmitry
Дмитрий 
32 года
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

sergdvorets
46 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Профессионал своего дела. Сделал все полностью по ТЗ и в обговоренный срок. Однозначно рекомендую!
Крайне положительный опыт работы. Задача поставлена четко, на все вопросы получены прозрачные и понятные ответы.

Заявки фрилансеров

sergdvorets
46 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад