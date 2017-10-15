Сделать на сайте возможность расчета доставки boxberry и cdek

На странице необходимо разместить 4 блока в двух местах: расчет доставки курьером и расчет доставки до города назначения. Требуется php программист который разберется в двух этих api и напишет и сверстает нужный функционал. Нельзя брать готовые решения! Только писать заново. Цена указана ЗА ВСЕ. НЕ НУЖНО ОТКЛИКАТЬСЯ если у вас столько стоит час и вам нужно 18 часов на разработку))))