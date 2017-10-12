Добавить геопозицию и подключить Онлайн оплату на WordPress

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок138 просмотров

Здравствуйте,  

Интернет-магазин на вордпрессе, нужно автоматизировать геопозицию и оплату онлайн через Сбербанк.  

ТЗ прикрепил к заданию. 

WordPress
8 лет назад
abra-katabra
Геннадий 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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