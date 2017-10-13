Доработки Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки236 просмотров

Требуется доработка страниц с описанием семинаров

https://goo.gl/XhMkq1

1. Таблицу с расписанием нужно поднять наверх страницы - разместить в самом начале, перед блоком с преподавателем (после h1):

https://yadi.sk/i/s1YAHYvY3Ngn6o 

2. Фотогалерею и отзывы убрать в слои, которые по умолчанию будут скрыты. Показывать их по клику на ссылках "Показать фотогалерею" и "Показать отзывы".

3. На всём сайте тэги h1 содержат внутри себя тэг span и уже в нём текст заголовка. Убрать тэг span из заголовков h1 (название любого материала на сайте), без внешних изменений вёрстки. Должны получится заголовки вида:﻿Название материала

Просьба в заявке сразу указывать стоимость и время выполнения.

Drupal
8 лет назад
msdoze
38 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$10
2 дня
Оперативная и качественная работа, были добавлены правки даже сверх ТЗ. Рекомендую!
Грамотно поставленное ТЗ, всегда на связи, оплата/предоплата во время. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад