Каталог товаров без цен на базе Opencart

Дизайн разрабатывать не нужно.

1. Сайт должен быть построен на базе интернет-магазина. С возможностью подбора списка товара (корзина), указанием посетителем своих контактных данных (имя-фамилия, название предприятия, телефон, адрес электронной почты) для дальнейшей автоматической отправки заявки по электронной почте нашему менеджеру по продажам. В корзине должна быть предусмотрена возможность добавления комментария покупателем к каждой позиции и общего комментария к заказу.

2. Цена на товар на сайте не отображается. Клиент получает коммерческое предложение или счет после запроса через сайт.

3. Товар должен иметь характеристики или признаки, которые могут быть изменены групповой обработкой или поштучно. Например, наличие на складе («в наличии» или «уточняйте у менеджеров»), тип инструмента, подтип, сфера применения, размеры, углы и т.п., а также поле с текстовым описанием и должна быть возможность добавить изображение или несколько изображений.

4. Необходимо предусмотреть возможность добавлять и изменять признаки/характеристики товара, и присваивать этим признакам графическое изображение (иконку) из административного интерфейса.

5. Продукция должна быть сгруппирована по сфере применения, назначению выполнения операций. Каждая позиция товара может представлять собой как конкретный продукт, так и группу продуктов, объединенную по характеристикам, назначению, производителю или сфере применения, типу выполняемых операций и т.п.

6. Общее количество товаров в ближайшее время планируется до 50 тысяч. В будущем с учетом роста – до 100 тысяч.

7. Для подбора товара на сайте необходимо предусмотреть инструменты поиска и фильтрации по характеристикам/признакам, ключевым словам.

8. Для подбора некоторых типов товара необходимо организовать возможность заполнения анкеты с последующей отправкой ее по электронной почте нашему менеджеру по продажам.

9. Необходимо предусмотреть возможность первоначального импорта каталога продукции из таблиц exel (csv) или подобного источника с указанием групп, характеристик и признаков товара.

10. Сайт должен содержать разделы:

Каталог продукции (списки товаров), О компании, Статьи, Новости, Раздел загрузок (с опубликованными каталогами производителей в pdf и прочими документами), Контакты.

11. Сайт должен иметь удобный текстовый редактор.

12. Сайт должен позволять создавать страницы, пункты меню и привязывать их друг к другу.

13. Необходимо предусмотреть роли пользователей с разными правами для работы на сайте:

- администраторы (полный доступ)

- оператор (правка и добавление позиций товара)

- автор публикаций (для добавления новостей и статей)

11. Необходима возможность встроить в сайт функционал онлайн-консультанта (чат с сотрудником). А также установки скрипта сбора статистики (например, яндекс метрика).

12.Концепцию оформления каталога продукции предлагается использовать как на сайте www.phantom.eu. Характеристики/атрибуты оформить в виде иконок. Для групп товаров использовать единое изображение/эскиз.