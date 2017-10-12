Добрый день ТЗ приложил Постоплата Срок - 5 дней
Помочь выбрать чатбота для техподдержки и базовая настройка
Нужно помочь выбрать чатбота (из существующих платформ) для техподдержки (который будет работать через зендекс, телеграм или что-то подобное) и помочь в базовой настройке
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