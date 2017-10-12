Помочь выбрать чатбота для техподдержки и базовая настройка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужно помочь выбрать чатбота (из существующих платформ) для техподдержки (который будет работать через зендекс, телеграм или что-то подобное) и помочь в базовой настройке

8 лет назад
antlistopad
Антон 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

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