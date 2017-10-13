Нужна небольшая работа по сайту на 1С

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка216 просмотров

Добрый день

Нужна небольшая работа по сайту на 1С, без доступа к базе сайта. Просто скажите, что и где изменить, я разберусь.

1) Изменить title и description

Не смог самостоятельно это сделать. Прописал через админку и панель правки, то title поменялся лишь в админ-панеле.

2) Изменить favicon

Аналогично п.1. Выложил в корень сайта, как обычно делается с сайтами на других CMS, но фавикон изменился лишь для админки.

3) Убрать лишние поля на странице регистрации и доставки

Как я понял, поля этих страниц прописаны через компоненты, как их править - не знаю.

Интересует суммарная оплата за эти небольшие работы.

8 лет назад
GMTrade
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

joss_in
Инна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Большое спасибо Инне за выполненную работу! Разобрались с проблемой за час.
Все вопросы быстро решили, благодаря четкой координации действий со стороны Дмитрия. Отличный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

joss_in
Инна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад