ModxEvo - вылечить от вирусов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок157 просмотров

Доброго времени!

Срочно нужно вылечить сайт от вирусов, платформа модх эво. Ядро обновлено до актуального.

Сроки: сутки. Оплата быстрая.

8 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
2 дня
Вирусы убраны, патчи поставлены. Спасибо за работу!
Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад