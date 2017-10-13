Доработка страницы на основании гуглмапс.

есть страница

md-ukraine.com/ua/route/planing.html?route_id=3

на реакте. нужно доработать ее и пофиксить некоторые баги.

- учет времени в дороге + учет времени на посещение

- кнопка сохранить

- показать рядом - отели, кабаре, объекты, заправки (остальное убрать)

- пофиксить добавление точек

- убрать тип поездки

- учет дат

- выбранная дата - сегодня, подсказка к датам

- подсказка по цене, откуда взята цена

- скрыть текущее местоположение

на обоих. можно ли отключить требование зумировать с помощью контрол + скрол

2. на внутренней

- бюджет не нужен

- подсказка про лайкнутые достопримечательности ( интересное мне) и переключатель рядом и все

- скрыть стоимость поездки

- показать рядом - отели, кабаре, объекты (остальное убрать)