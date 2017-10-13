Это фреимворк CakePHP, сайт не взломали, а именно был намеренно сломан программистом. Надо найти, в каком месте сайт был поломан и починить.
Доработка страницы на основании гуглмапс.
есть страница
md-ukraine.com/ua/route/planing.html?route_id=3
на реакте. нужно доработать ее и пофиксить некоторые баги.
- кнопка сохранить
- показать рядом - отели, кабаре, объекты, заправки (остальное убрать)
- пофиксить добавление точек
- убрать тип поездки
- учет дат
- выбранная дата - сегодня, подсказка к датам
- подсказка по цене, откуда взята цена
- скрыть текущее местоположение
на обоих. можно ли отключить требование зумировать с помощью контрол + скрол
2. на внутренней
- бюджет не нужен
- подсказка про лайкнутые достопримечательности ( интересное мне) и переключатель рядом и все
- скрыть стоимость поездки
- показать рядом - отели, кабаре, объекты (остальное убрать)
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