Требуется ответственный человек, знающий YII2, php, css, html, способный внести доработки в проект на YII2.
Восстановить сайт из исходников
Требуется восстановить сайт из исходников. Был написан в 2014м году на CMS Orchard.
Нужно разместить его в azure и настроить сервисы, которые на нём были: авторизацию по логину, по СМС-коду и через соцсети, прохождение опросов и сохранение ответов в базу и расчет статистики.
Сроки и деньги пишите в комментарии
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