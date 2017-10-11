Восстановить сайт из исходников

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка220 просмотров

Требуется восстановить сайт из исходников. Был написан в 2014м году на CMS Orchard.  

Нужно разместить его в azure и настроить сервисы, которые на нём были: авторизацию по логину, по СМС-коду и через соцсети, прохождение опросов и сохранение ответов в базу и расчет статистики. 

Сроки и деньги пишите в комментарии

8 лет назад
a_shirokov
Александр 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров