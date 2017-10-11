Требуется восстановить сайт из исходников. Был написан в 2014м году на CMS Orchard.

Нужно разместить его в azure и настроить сервисы, которые на нём были: авторизацию по логину, по СМС-коду и через соцсети, прохождение опросов и сохранение ответов в базу и расчет статистики.

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