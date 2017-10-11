Требуется программист YII2

Приветствую всех!

Требуется программист с навыками верстки на разработку небольшой системы внутреннего учета и управления (мини ERP).

Есть старая версия + ТЗ + неполная верстка новой.

Есть ряд внешних источников, один из которых на ODBC.

Работать будем без предоплаты, спринтами.

Первый - закончить верстку по требованиям и ТЗ. Часа на 2 работы.

Остальные спринты разделите сами.

Материалы дам по требованию.