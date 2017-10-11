Разработать скрипт обновления (Битрикс)

На сайте http://japan62.ru/ есть скрипты, которые добавляли в базу новые товары и обновляли остатки и цены. Один из скриптов приложил. Они не обновляют данные.

Ранее обновления проходили успешно. Скрипты находиться здесь http://prntscr.com/gvxw4h

Также присутствуют группа скриптов http://prntscr.com/gvxuq0 которые также учавствуют в обновлении.

Как должны работать скрипты.

Скрипт должен запускаться по крону в 3.00 ночи и вручную по кнопке.

Ночное обновление должен производить полностью, по кнопке только данные о наличии и цены. Цены и остаки обновлялись в этой таблице http://japan62.ru/catalog/price/

Так выглядят данные на сайте http://japan62.ru/catalog/price/63286/

Скрипт по кнопке должен обновлять эти данные http://prntscr.com/gvxz7t

В папке /home/bitrix/www/_ftp лежит 15 txt файлов, которые содержат различные данные о запчастях (данные о модели , марке, цены, фото и тд), также в этой папке лежит файл с расширением .sys при удалении этого файла старый скрипт обновлял данные, если файл не удаляли, то обновления не происходило.

Также скрипт запускался по крону в 10.30 и в 17.30

Проводился анализ скрипта, в результате которого было выявлено, что скрипт ложит всю 60 000 базу товаров в 1 переменную. А это неправильно. Ресурсы сервера не выдерживают, даже 20 гиг оперативы с 4 ядрами (тестили).

Сейчас используется вдс с 2 гб оперативы.

Прилагаю вырезки из тз, которое писалось в 2016 г. при разработке этого скрипта и сайта в целом.

https://yadi.sk/i/SKv4lr-63NeirQ

Структура таблиц https://yadi.sk/i/ZHDPWXpD3Neiui