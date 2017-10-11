Парсер фотостоков

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки191 просмотр

Необходимо реализовать парсер картинок западных фотостоков. Конкретные фотостоки согласуем с исполнителем. 

Необходимо парсить изображение только одного разрешения: 2880x1800. Парсер должен искать изображение по ключевому слову. Парсер должен работать в связке с VPN HMS. 

Так же готов выслушать предложения по услугам разового парсинга конкретного объёма с вашей стороны. 

Спасибо 

8 лет назад
mmzkurilo
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров