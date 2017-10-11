Добрый вечер, уважаемые исполнители! Приглашаю вас принять участие в обновлении ролевого портала! Сервис уже готов. Однако необходимо внедрить изменения. Точнее: 1) Доделать ulogin - мультирегистрацию по соцсетям. Она есть, но появилась проблема со входом; ...
Создание мембершип платформы
Добрый день!Ищу разработчика, которые организует мембершип с такими задачами:
Краткое ТЗ и требующий функционал
ТЗ:
На первом этапе человек переходит по уникальной реферальной ссылке и
попадает на одностраничный сайт (уже готов, подрядчик не требуется) на
котором рассказывается информация о продукте. В случае
заинтересованности приобретения продукта, человек переходит на новый
источник "платформу" и проходит регистрацию. После чего ему моментально
поступает письмо на почту с логином и паролем и его реферальной ссылкой.
Далее переходя по реф ссылке с полученным доступом, он либо
просматривает видео с кратким полезным контентом (в рассмотрении), а
внизу форма оплаты, либо сразу оплачивает доступ к прохождению марафона
(на этой платформе).
Функционал:
Адаптивная версия
Прием оплаты (все возможные виды оплат)
Видеоматериал (не скачивающийся и не копирующийся)
Отчет под каждым видео – текстовой и возможностью прикрепления фото и видео
Интеграция с соц.сетями (после выполнения задания, т.е написания отчета, человек
нажимает "ГОТОВО" и автоматически у него появляется пост в соц сети с
отчетом "я участвую в марафоне ..." и фото если прикрепил, если не
прикрепил, то стандартное фото самого марафона)
Прсмотр отчетов (анализ своей работы)
Таймер для сроков по выполнению заданий
Реферальный баланс (у каждого члена сайта будет индивидуальная реф ссылка)
Настроить метрикуЗадача: сделать полноценную платформу для обучения с красивым дизайном.
Приоритет разработчику с опытом создания инфобизнес-сайтов. Оплата по договоренности. Подробное ТЗ после собеседования.
Скидывайте примеры похожих работ и цены.
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