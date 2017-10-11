Ищется программист для доработки ulogina и создания игролиста

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки252 просмотра

Добрый вечер, уважаемые исполнители! Приглашаю вас принять участие в обновлении ролевого портала! Сервис уже готов. Однако необходимо внедрить изменения. Точнее:

1) Доделать ulogin - мультирегистрацию по соцсетям. Она есть, но появилась проблема со входом;

2) Создать ИгроЛист - обзор-лист, по типу новостной ленты, где будут отображаться ролевые сюжеты.

Если вам близка эта тема и вы хотели бы приложить руку, пишите!

С уважением, Армин.

8 лет назад
Eren_Yeager
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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