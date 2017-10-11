Ищется программист для доработки ulogina и создания игролиста

Добрый вечер, уважаемые исполнители! Приглашаю вас принять участие в обновлении ролевого портала! Сервис уже готов. Однако необходимо внедрить изменения. Точнее:

1) Доделать ulogin - мультирегистрацию по соцсетям. Она есть, но появилась проблема со входом;

2) Создать ИгроЛист - обзор-лист, по типу новостной ленты, где будут отображаться ролевые сюжеты.

Если вам близка эта тема и вы хотели бы приложить руку, пишите!

С уважением, Армин.