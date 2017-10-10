Чат-боты на Telegram

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок245 просмотров

Приветствую, друзья!

Нужен чат-бот для Telegram, заказ срочный, вот ТЗ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18IP3LHFU4UDilf1dOa8aLuIXr_7t4O46v7j9inqm7To/edit?usp=sharing

Бюджет проекта 6 000 - 8 000 рублей

Внимание! При согласии, сможем договориться на постоянное сотрудничество. Есть поток заказов разных, нужен надёжный исполнитель на аутсорсинге.

Работаем только на пост оплату. Именем и репутацией дорожим. Компания серьёзная и активно развивающаяся http://tgbiz.ru

Жду от Вас ответа. Спасибо!

8 лет назад
Dmit_M
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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