Объяснить, как правильно выводить посты, меню итп. в WP?

Всем привет!

Осваиваю WP и встало несколько вопросов, как именно писать код для вывода (например): вывод определенного поста, вывод меню, и многое другое.

В WP много разных хуков, которые мне не совсем понятны, и чтобы использовать WP на максимум, мне нужно понять некоторые моменты.

Вопросы будут появятся по мере освоение WP в глубь, вопросы буду писать (например в скайп), а Вы уже в свободное время на них отвечать. Отвлекать от основных проектов не буду.

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Просьба писать стоимость 'консультаций' (в письменной форме) например за час.

Спасибо!