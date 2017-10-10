Сайт на wordpress, доска объявлений. После перехода на новый сервер, нужно исправить: 1. Иногда не ищет по городам 2. Не отображается .jpeg при добавлении об. 3. Оптимизировать три крона под новый ...
Объяснить, как правильно выводить посты, меню итп. в WP?
Всем привет!
Осваиваю WP и встало несколько вопросов, как именно писать код для вывода (например): вывод определенного поста, вывод меню, и многое другое.
В WP много разных хуков, которые мне не совсем понятны, и чтобы использовать WP на максимум, мне нужно понять некоторые моменты.
Вопросы будут появятся по мере освоение WP в глубь, вопросы буду писать (например в скайп), а Вы уже в свободное время на них отвечать. Отвлекать от основных проектов не буду.
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Просьба писать стоимость 'консультаций' (в письменной форме) например за час.
Спасибо!
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