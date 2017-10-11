Wp правки, после перехода на новый сервер

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Завершен4 заявки221 просмотр

Сайт на wordpress, доска объявлений.

После перехода на новый сервер, нужно исправить:

1. Иногда не ищет по городам

2. Не отображается .jpeg при добавлении об. 

3. Оптимизировать три крона под новый сервер, не все срабатывают.

5. Исправить ошибку в логах при бесплатном обновлении

[error] 11880#11880: *68642 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning:  mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 11 in...

MySQLPHPWordPress
8 лет назад
vcevmecte
Иван 
44 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Yudgin88
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$15
2 дня
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Заявки фрилансеров

Yudgin88
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад