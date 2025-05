Wp правки, после перехода на новый сервер

Сайт на wordpress, доска объявлений.

После перехода на новый сервер, нужно исправить:

1. Иногда не ищет по городам

2. Не отображается .jpeg при добавлении об.

3. Оптимизировать три крона под новый сервер, не все срабатывают.

5. Исправить ошибку в логах при бесплатном обновлении

[error] 11880#11880: *68642 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 11 in...