Настроить цели через GTM

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка112 просмотров

Нужно настроить цели через GTM в интернет магазине. ТЗ: 

https://docs.google.com/document/d/12YoBbrwvgJUVbNizHRWA4Z66TPv9f6qT5xEBir03yKg/edit?usp=sharing

8 лет назад
andreitsoi
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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