Только на нативном PHP (пусть все будет по-деревенски выглядеть, галавное чтобы работало). c максмально прдробными доками и комментами. Есть база акциоенров сейчас в действующей компании. У всех сколько-то ...
Парсер выгрузки
Добрый день.срочное.
https://docs.google.com/document/d/1CQU7Cxdyzps60-RKSGw5kmHaS9LItEeEC7lEWwtwXyc/edit?usp=sharing
Жду цену и сроки.без отзывов не рассматриваю
Заявки фрилансеров
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