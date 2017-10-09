Имеется готовый скрипт на laravel, необходимо доработать функционал, убрать шейлы которые были пропущены. Остальное все будет обсуждаться лично. Наличие опыта работы с приложениями steam приветствуется!
Сделать простейший софт для управления акционерным обществом за 2 дня
Только на нативном PHP (пусть все будет по-деревенски выглядеть, галавное чтобы работало). c максмально прдробными доками и комментами.
Есть база акциоенров сейчас в действующей компании.
У всех сколько-то % акций (от 0,001% до 10%) - измеряется в штуках.
Нужно чтобы: 1) те у кого хотя бы 1 акция - могли голосовать (RADIO button и INPUT), менять реквизиты для дивидендов .
2) те кого не менее 1% те могли просматривать реестр (БД в MySQL - SELECT)
3) у кого 2% и более - могли ставить вопросы на повестку следующего собрания (можно в свободной форме TEXTAREA и чтобы приходило на мейл holders@...)
4) у кого 10% и более могли в любой момент созывать годовые собрания (можно в свободной форме чтобы запос приходил на holders@... а всем рассылались письма)
5) чтобы акционеры могли доверять свой пакет в управление кому-то на голосование (усиливать мощь объедененного пакета) - чтобы формировались группы, силы
6) чтобы была простейшая админка формирования голосований и запуска их по кнопке.
7) чтобы было видно кто сейчас в совете директоров (реальное голосование показало итоги и дату подстчета итогов) и чтобы можно было оперативно сменить совет на голосовании если есть акций достаточной количество.
8) чтобы хранилась подлинность голосования (логи заходов акциеонров - ip, разрешения, useragent)
9) чтобы шла рассылка смс (или емейл) о проведении собрания или итоги.
10) чтобы итоги официально публиковались в PDF (генерировался и появляся в разделе сайта)
11) чтобы была доска заявок на покупку и продажу - чтобы акционер писал, за сколько он готов продать акции и заявка падала в список. если есть покутетель - ему переводится деньги на его ЯД или BarterCoin а покупатель получает акции.
то есть чтобы система была простейшая в пользовании и программировании.
все могу по скайпу показать если что
может вам реально не понятно что я написал потому что в разных странах СНГ все по-разному, но тут простейшее все на 2-3 дня работы.
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