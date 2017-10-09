Подключение API каталога автозапчастей.

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки319 просмотров

Требуется подключение и настройка API каталогов запчастей

документация:

https://github.com/AutoDealerRu

размещение здесь, система написана на Ruby on Rails :

mexanism.ru

Ruby
8 лет назад
dmprh
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров