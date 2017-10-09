Прототип для интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок157 просмотров

Нужно сделать прототип для интернет магазина.

учесть все новые тренды 2017 года.

И ещё вопрос исполнителю как учесть копирайтинг (текст сайта) вы его сами напишите или привлекать копирайтера надо?

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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