Есть 5 сайтов на OpenCart которые требуют периодического дорабатывания, переделывания, дополнений и т.д. Требуется программист отлично знающий OpenCart и находящийся в скайпе на связи с 10 до 21 по Москве. Оплата сразу по ...
Сделать бэкенд кино-сайта
Нужно сделать бэкенд кино-сайта.
Необходимые знания:
- PHP, MySQL, Ajax;
- Опыт в создании парсеров.
Заинтересованным вышлю ТЗ.
Заявки фрилансеров
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