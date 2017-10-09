Сделать бэкенд кино-сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок148 просмотров

Нужно сделать бэкенд кино-сайта. 

Необходимые знания:

- PHP, MySQL, Ajax;

- Опыт в создании парсеров.

Заинтересованным вышлю ТЗ.

AJAXMySQLPHP
8 лет назад
ta1os
36 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва(-1)

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