Срипт для работы с конфигом по фтп.

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Здрасти!

Расклад простой: на фтп валяется конфиг-файл, который выглядит примерно так

"name1" "password1" "setofflags1" "a"

"name2" "password2" "setofflags2" "a"

"name3" "password3" "setofflags3" "a"

"name4" "password4" "setofflags2" "a"

т.е. в кавычках, через пробел, логин-пароль-набор флагов и какая-то буква, которую всегда добавляют в конце :)

с максимальным количиством строк - штук 500.

Требуется, чтобы скрипт брал этот файл с ресурса, подкидывал из своей базы дату-время действия набора флагов и выводил это в виде таблицы. В таблице можно изменять и удалять строки. Так же скипт сам (допустим, по пинку от cron'а раз в час) проверяет даты окончания флагов, и, в случае окончания срока меняет их на дефолтные. После всех изменений файл загружается обратно.

Соответственно скрипт имеет свою базу, с которой он сверяется (тоже простой файл, формата "логин-время переключения флагов").

Ну и конфиг-файл свой валяется где-то под боком.

С набором переменных:

Адрес фтп:

Путь до файла:

Логин:

Пароль:

Набор флагов 1:

Набор флагов 2:

Набор флагов 8: (Пусть будет 8 наборов)

Название набора 1:

Название набора 2:

Название набора 8:

Дефолтный набор:

Какой-то параметр, который я забыл:﻿

Вот.

По-мелочи что-нибудь, возможно, поменяется, но не сильно.

Желательно, чтобы работало это под php5.6.

Бюджет: рублей 200, потому как для "для семьи, для дому".