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Срипт для работы с конфигом по фтп.
Бюджет копеечный! Майкрософт и прочие, просьба не читать даже!
Здрасти!
Расклад простой: на фтп валяется конфиг-файл, который выглядит примерно так
"name1" "password1" "setofflags1" "a"
"name2" "password2" "setofflags2" "a"
"name3" "password3" "setofflags3" "a"
"name4" "password4" "setofflags2" "a"
т.е. в кавычках, через пробел, логин-пароль-набор флагов и какая-то буква, которую всегда добавляют в конце :)
с максимальным количиством строк - штук 500.
Требуется, чтобы скрипт брал этот файл с ресурса, подкидывал из своей базы дату-время действия набора флагов и выводил это в виде таблицы. В таблице можно изменять и удалять строки. Так же скипт сам (допустим, по пинку от cron'а раз в час) проверяет даты окончания флагов, и, в случае окончания срока меняет их на дефолтные. После всех изменений файл загружается обратно.
Соответственно скрипт имеет свою базу, с которой он сверяется (тоже простой файл, формата "логин-время переключения флагов").
Ну и конфиг-файл свой валяется где-то под боком.
С набором переменных:
Адрес фтп:
Путь до файла:
Логин:
Пароль:
Набор флагов 1:
Набор флагов 2:
Набор флагов 8: (Пусть будет 8 наборов)
Название набора 1:
Название набора 2:
Название набора 8:
Дефолтный набор:
Какой-то параметр, который я забыл:
Вот.
По-мелочи что-нибудь, возможно, поменяется, но не сильно.
Желательно, чтобы работало это под php5.6.
Бюджет: рублей 200, потому как для "для семьи, для дому".
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