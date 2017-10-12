WP сайт ускорить загрузку и косметические доработки

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1. Нужно улучшить показатель скорости загрузки Главной - она сравнительно медленно грузится , хотим ускорить

По страницам Главная и История косметические доработки :

1. На Главной раздел Наши сотрудники перенести под Оставьте заявку

2. Раздел Отель Морской клуб убрать с Главной и поставить в Историю под ЖК Семейный

3. В Истории исправить где расползлось в ЖК Лесной

4. На Главной и в Истории маленькие фото описания объектов уменьшить на 20 % .

Нужно предложение по дизайну Главной стриницы - если у Вас есть идея , как сделать дизайн лучше - можно в виде картинки показать ее и обсудим реализацию .