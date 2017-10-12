WP сайт ускорить загрузку и косметические доработки

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок190 просмотров

 на сайте

 

1. Нужно улучшить показатель  скорости загрузки Главной  - она сравнительно медленно грузится , хотим ускорить 

По страницам Главная и История косметические доработки : 

1. На Главной раздел  Наши сотрудники перенести под  Оставьте заявку 

2.  Раздел  Отель Морской клуб  убрать с Главной  и поставить в Историю под ЖК  Семейный 

3. В Истории  исправить где расползлось  в ЖК Лесной 

4. На Главной и в Истории  маленькие фото описания объектов  уменьшить на 20 % . 

Нужно предложение по дизайну Главной стриницы  - если у Вас есть идея , как сделать дизайн лучше  -  можно в виде картинки показать ее  и обсудим реализацию . 

WordPress
8 лет назад
krok2008
Максим 
51 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Evpatiygo
Никита 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва(-2)
8 лет назад
$30
2 дня
Никита справился с заданием быстро и эффективно . Дал несколько полезных советов , всегда был на связи Хороший специалист
Грамотное ТЗ, адекватная цена за работу, каждый день на связи, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

Evpatiygo
Никита 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва(-2)
8 лет назад