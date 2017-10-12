Есть 5 сайтов на OpenCart которые требуют периодического дорабатывания, переделывания, дополнений и т.д. Требуется программист отлично знающий OpenCart и находящийся в скайпе на связи с 10 до 21 по Москве. Оплата сразу по ...
WP сайт ускорить загрузку и косметические доработки
1. Нужно улучшить показатель скорости загрузки Главной - она сравнительно медленно грузится , хотим ускорить
По страницам Главная и История косметические доработки :
1. На Главной раздел Наши сотрудники перенести под Оставьте заявку
2. Раздел Отель Морской клуб убрать с Главной и поставить в Историю под ЖК Семейный
3. В Истории исправить где расползлось в ЖК Лесной
4. На Главной и в Истории маленькие фото описания объектов уменьшить на 20 % .
Нужно предложение по дизайну Главной стриницы - если у Вас есть идея , как сделать дизайн лучше - можно в виде картинки показать ее и обсудим реализацию .
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
dev.thecultureofart.com/about На основном div-е не работают ссылки. Причём на десктопах всё ок. Такое впечатление что часть кода: function _initCaleoMouseWheel() { if ( $('.hijack-page').length > ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется создать сайт (страницу) или веб-приложение для подачи и отслеживания заказчиками заявок. Как я вижу это: 1. заказчик заходит на сайт или страницу и вводит логин и пароль. 2. Может посмотреть статус ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Доработка сайта - нужен php программист. Разработка web-клиента для работы через Instagram API. Подробности при личном общении.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
Нужны города Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь.Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Проблема: GoogleSheets используются в качестве треккера претензий от клиентов: оператор, получаяпретензию через один из нескольких каналов (по имейлу, по телефону и др.) оформляет через гуглоформу инфо о претензии. Уникальным параметром претензии является ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Имеется работающий прототип программы на PHP и на Python. Необходимо написать программу на C, c применением https://github.com/crossbario/autobahn-cpp и собрать в OPKG пакет для установки. Результат должен быть максимально облегченным ( из используемых библиотек, например, должны быть ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Есть 5 сайтов на OpenCart которые требуют периодического дорабатывания, переделывания, дополнений и т.д. Требуется программист отлично знающий OpenCart и находящийся в скайпе на связи с 10 до 21 по Москве. Оплата сразу по ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $10
ТЗ: Нужно скопировать информацию из сайтов о товарах в ексель файл в список. 1) Из сайта https://ukr-kamin.com/g22439807-dymohody из раздела дымоходы скопировать все товары и подразделы, в которых товары находятся (примерно 380 штук). ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Сейчас он выглядит так http://prntscr.com/gv6em8 Нужно http://prntscr.com/gv6evz Что нужно сделать (по сути всего 2 задачи): 1. Вместо стрелок отображать название предыдущего и следующего месяца. 2. Убрать название месяцев http://prntscr.com/gv6fss стрелками отметил. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад