Нужно настроить плагин FullCalendar

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Закрыт3 заявки140 просмотров

Сейчас он выглядит так http://prntscr.com/gv6em8

Нужно http://prntscr.com/gv6evz

Что нужно сделать (по сути всего 2 задачи):

1. Вместо стрелок отображать название предыдущего и следующего месяца.

2. Убрать название месяцев http://prntscr.com/gv6fss стрелками отметил.

Сделать нужно в ближайшее время сегодня. Сложного ничего нет, разобраться в скрипте.

8 лет назад
ravlex
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

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