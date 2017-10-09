Доработки на сайте

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Закрыт1 заявка195 просмотров

ссылка на сам сайт potolki-armada.ru/

Что нужно редактировать в сайте:

1.  Уменьшить немного высоту Акции ( что бы акция была не на всю страницу)

2. Уменьшить значки которые под акцией :гарантия 15 лет , более 70000 довольных клиентов……

3. Нужно  переделать разделы под акцией  в начале должно идти :

Главная  Типы помещений  Виды потолков   информация  Светильники  фотогалерея  дилерам   отзывы   контакты    

Главная – при нажатии выкидывает на стартовую страницу ( модно вместо надписи главная знычек в воде домика  

Типы помещений – оставляем как есть  

Виды потолков – добавляем к существующем разделам еще:  арт печать, многоуровневые потолки,  потолки звездное небо, потолки с подсветкой ( эти разделы можно взять внизу сайта)

Информация – добавляем сюда разделы:  нужно знать(закинуть информацию что щас есть в разделе информация ), Акции, Прайс, Гарантия, Полезные статьи, Вопрос-ответ ( эти разделы можно взять внизу сайта)

Светильники – оставляем как есть  

Фотогалерея – оставить все как есть только сделать что бы фотографии всплывали на все окно ( и показать как добавлять новые фотографии и разделы (можно запись короткое виде с пояснением дествий))

Дилерам -просто оставить раздел а внутри пока оставить пустоту я сам потом заполню  

Отзывы – сделать что бы перекидывало в раздел отзывы где будут все отзывы  

Контакты – оставит пока как есть но показать как можно будет редактировать в дальнейшем адрес

4. Переделать калькулятор сделать расчет как на этом сайте potolok-alyanse.ru/?yclid... ,  

5. При нажатии: вызов замерщика, сделать заказ, обратный звонок, нужно изменить фон сменить его на белый, и углы сделать не острые а полукругом.

6. разделы: Главная  Типы помещений  Виды потолков   информация  Светильнеки  фотогалерея  дилерам   отзывы   контакты   – надо поднять в верх акции,  и при нажатии на раздел непосредственно переходило в этот раздел а не открывалось ниже раздела, ну или сразу открывалось под разделами а акция убиралась  

7. Где раздел показать 3D калькулятор убрать «3D» оставить просто калькулятор и добавить еше один раздел (пральный монтаж) и в этот раздел я буду скидывать видио и фото монтажей  

8. И сделать  защиту от спама в разделе вызов замерщика, обратный звонок…..(все что с обратной связью) – приходит каждый час спам(((  

9. Когда вбиваешь в поисковик надо сделать что бы высвечивался логотип рядом ссылкой на сайт.

10. В разделе тип помещений поменять местами (для загородного дома) спустить в низ где для офиса и бассейна.

сайт сделан в MODX Revolution

MODX
8 лет назад
Ivanov-v
Иванов 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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