есть сайт incrm.pro нужно: 1. поправить отправку заявок с сайта 2. сделать выпадающее меню "Услуги" 3. сделать страницу "Кейсы" кто поможет – пишите. Оставляйте скайп, без предоплат, ...
Доработки на сайте
ссылка на сам сайт potolki-armada.ru/
Что нужно редактировать в сайте:
1. Уменьшить немного высоту Акции ( что бы акция была не на всю страницу)
2. Уменьшить значки которые под акцией :гарантия 15 лет , более 70000 довольных клиентов……
3. Нужно переделать разделы под акцией в начале должно идти :
Главная Типы помещений Виды потолков информация Светильники фотогалерея дилерам отзывы контакты
Главная – при нажатии выкидывает на стартовую страницу ( модно вместо надписи главная знычек в воде домика
Типы помещений – оставляем как есть
Виды потолков – добавляем к существующем разделам еще: арт печать, многоуровневые потолки, потолки звездное небо, потолки с подсветкой ( эти разделы можно взять внизу сайта)
Информация – добавляем сюда разделы: нужно знать(закинуть информацию что щас есть в разделе информация ), Акции, Прайс, Гарантия, Полезные статьи, Вопрос-ответ ( эти разделы можно взять внизу сайта)
Светильники – оставляем как есть
Фотогалерея – оставить все как есть только сделать что бы фотографии всплывали на все окно ( и показать как добавлять новые фотографии и разделы (можно запись короткое виде с пояснением дествий))
Дилерам -просто оставить раздел а внутри пока оставить пустоту я сам потом заполню
Отзывы – сделать что бы перекидывало в раздел отзывы где будут все отзывы
Контакты – оставит пока как есть но показать как можно будет редактировать в дальнейшем адрес
4. Переделать калькулятор сделать расчет как на этом сайте potolok-alyanse.ru/?yclid... ,
5. При нажатии: вызов замерщика, сделать заказ, обратный звонок, нужно изменить фон сменить его на белый, и углы сделать не острые а полукругом.
6. разделы: Главная Типы помещений Виды потолков информация Светильнеки фотогалерея дилерам отзывы контакты – надо поднять в верх акции, и при нажатии на раздел непосредственно переходило в этот раздел а не открывалось ниже раздела, ну или сразу открывалось под разделами а акция убиралась
7. Где раздел показать 3D калькулятор убрать «3D» оставить просто калькулятор и добавить еше один раздел (пральный монтаж) и в этот раздел я буду скидывать видио и фото монтажей
8. И сделать защиту от спама в разделе вызов замерщика, обратный звонок…..(все что с обратной связью) – приходит каждый час спам(((
9. Когда вбиваешь в поисковик надо сделать что бы высвечивался логотип рядом ссылкой на сайт.
10. В разделе тип помещений поменять местами (для загородного дома) спустить в низ где для офиса и бассейна.
сайт сделан в MODX Revolution
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