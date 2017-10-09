Нужен вебмастер Wordpress внести несколько правок на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок231 просмотр

есть сайт incrm.pro 

нужно: 

1. поправить отправку заявок с сайта 

2. сделать выпадающее меню "Услуги" 

3. сделать страницу "Кейсы" 

кто поможет – пишите. 

Оставляйте скайп, без предоплат, оплата поэтапно или по факту

WordPress
8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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