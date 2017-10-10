Есть интернет-магазин на битриксе. Есть транспортная компания. Нужно сделать интеграцию выгрузку заказов из битрикса в систему транспортной компании по их api - http://shop-logistics.ru/services/service/api/ Подробности и полное задание в приложенном ТЗ
Вылечить вирус на autolombard_ru (сайт на WP)
При переходе на сайт autolombard.ru с поиска идёт редирет на порно сайт
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=http%3A%2F%2Fautolombard.ru%2F&gws_rd=ssl
2 задачи
а) опертаивно удалить вирус с сайта.
б) найти причину проблемц и удалить возможность повторного заражения сайта.
Сайт сделан на WordPress
Исполнитель, напишите предварительно смету и сроки. Доступы дам в личку.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $1
Здравствуйте! Есть сайт на Wordpress. На страницах выводиться блок с календарем. Код имеет следующий вид: // Начало проверки - if Код блока // Завершение цикла ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно решение под ключ, что бы менять только логин и пасс для подключения к аккаунту, верстка не важна, мы сами будем корректировать.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходим сервис написанный на php парсер socks5 в БД с открытых ресурсов для обхода блокировок amazon. В случае заинтересованности сообщайте вашу почту, скайп или телефон. Спасибо!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $25
Что нужно: Расширение для Chrome Что должно делать: На определенном сайте собирать резюме (все данные как имя/местоположение /навыки/адрес страницы) и т.д. и отправлять на определенный url Предпосылки: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $3
После отправки сообщения не пропадает значок обновляется и не выскакивает сообщение об успешной отправки. При этом письмо приходит. ВордпрессВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется создать точную копию сайта http://himpel.co.kr/ Прошу предлагать варианты только на бесплатных движках.Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1949) конфигурация Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.2.31), также есть OpenCart 1.5.5.1 и модуль обмена информацией между 1С и сайтом. Необходимо сделать настройки или модуля или 1С так, чтобы из 1С производился импорт ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $15
Есть работающий парсер, поменялась верстка на сайте источнике, нужно подправить парсер под новую верстку. Была верстка такая http://www.ikea.com/ro/ro/catalog/allproducts/ Стала такая http://www.ikea.com/ru/ru/allproducts/index.html#function Поменялась верстка на одной странице с категориями. Прикрепил файл парсера, в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
есть такая задача Задание №1 - Делаем структуру меню следуюдщим образом (тут что то уже сделано,расписано далее) => - Кухонные гарнитуры Модульные кухни Готовые кухни Кухни на заказ ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад