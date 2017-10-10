Вылечить вирус на autolombard_ru (сайт на WP)

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Завершен9 заявок218 просмотров

При переходе на сайт autolombard.ru с поиска идёт редирет на порно сайт 

https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=http%3A%2F%2Fautolombard.ru%2F&gws_rd=ssl

2 задачи

а) опертаивно удалить вирус с сайта.

б) найти причину проблемц и удалить возможность повторного заражения сайта.

Сайт сделан на WordPress

Исполнитель, напишите предварительно смету и сроки. Доступы дам в личку.

WordPress
8 лет назад
sagdiv
Даниэл 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$7
1 день
Другие брались и не смогли решить задачу. А работой Павла остался доволен. Всё что нужно сделал быстро и чётко. Теперь сайт работает. Рекомендую.
Рад был помочь с очисткой сайта. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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