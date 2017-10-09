Помочь разобраться с синтаксимом Wordpress

Здравствуйте!

Есть сайт на Wordpress. На страницах выводиться блок с календарем. Код имеет следующий вид:

// Начало проверки - if

Код блока

// Завершение цикла - endif;

Мне нужно сделать так, чтобы блок был виден только для администраторов. Обычные посетители сайта не видят данный блок.

В Wordpress есть функция, которая проверяет права пользователя:

if ( current_user_can( 'administrator' ) ). Вот по сути получается нам нужно положить наш код выше внутри этого тега if.

Сам фронтенд-разработчик, в php слаб, поэтому путаюсь в синтаксисе. Пожалуйста, помогите разобраться, задачи на 1 минуту ))