Помочь разобраться с синтаксимом Wordpress

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Закрыт6 заявок181 просмотр

Здравствуйте!

Есть сайт на Wordpress. На страницах выводиться блок с календарем. Код имеет следующий вид:

// Начало проверки - if

Код блока

// Завершение цикла - endif;

Мне нужно сделать так, чтобы блок был виден только для администраторов. Обычные посетители сайта не видят данный блок. 

В Wordpress есть функция, которая проверяет права пользователя:

if ( current_user_can( 'administrator' ) ). Вот по сути получается нам нужно положить наш код выше внутри этого тега if. 

Сам фронтенд-разработчик, в php слаб, поэтому путаюсь в синтаксисе. Пожалуйста, помогите разобраться, задачи на 1 минуту ))

PHPWordPress
8 лет назад
miracleofweb
Андрей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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