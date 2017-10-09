Расчет доставки и создание накладных по доставке на SimplaCMS, срочно

Сайт на SimplaCMS (Она же Okaycms), написана на PHP

Нужно сделать расчет доставки и создание накладных для службы доставки по API

1 часть

1. Расчет стоимости доставки: до квартиры и до пункта самовывоза, выбор пунктов самовывоза

2. Запись в заказ стоимости доставки после оформления

3. Скрытие способов boxberry, если в этот город не доставляется

2 часть

1. Отгрузка в систему boxberry по api при отгрузке

2. Получение из boxberry наклейки для заказа (так же как накладную прикладывать к письму)

3. Наложенный платёж ставится, если заказ "Не оплачен"

Адрес сайта в приложении

Стоимость работы за обе части

Работа очень срочная, срок 1 день, я всё время на связи.

У службы доставки есть API, Все делается несложно

Есть много других задач по сайту