Ruby on Rails Developer

Нужен разработчик на ROR который сможет дописать проект, информационный портал с множеством категорий, магазином, платными функциями, а так же в дальнейшем заниматься поддержкой его.

Более подробнее в личной переписке.

Repository on bitbucket.org

v. Ruby 2.4

v. Rails 5.1

S. Database: PSQL

Server: Ubuntu 16.04 LTS (droplet digitalocean)

Если можно писать сразу

- желательно указать опыт работы с ROR, ссылки, открытые репы на github . bucket (если есть)

- желательно указать стоимость 1 часа работы / либо оговорим фиксированную стоимость.