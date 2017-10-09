Необходимо подключить арi к сайту.
Ruby on Rails Developer
Нужен разработчик на ROR который сможет дописать проект, информационный портал с множеством категорий, магазином, платными функциями, а так же в дальнейшем заниматься поддержкой его.
Более подробнее в личной переписке.
Repository on bitbucket.org
v. Ruby 2.4
v. Rails 5.1
S. Database: PSQL
Server: Ubuntu 16.04 LTS (droplet digitalocean)
Если можно писать сразу
- желательно указать опыт работы с ROR, ссылки, открытые репы на github . bucket (если есть)
- желательно указать стоимость 1 часа работы / либо оговорим фиксированную стоимость.
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