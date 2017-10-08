Опытный разработчик nodejs для создания rest api

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки136 просмотров

На проект нужен опытный nodejs разрабочик со знанием:

- express js

- mongodb

- EcmaScript6+

Знание js на высшем уровне.

Опыт разработки на данных технологиях минимум 3 года

Если вы отлично знакомы с этими технологиями, добавляйте заявки. 

JavaScriptMongoDBNode.js
8 лет назад
Kol9dyn
31 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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