Интеграция с cdek.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки150 просмотров

Есть интернет магазин, нужно интегрировать с системой https://www.cdek.ru

Задание срочное. Сколько будет стоить? и кто готов помочь?

Пожалуйста сразу пишите стоимость

8 лет назад
evgenwebn
Алексеев 
58 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров