Подключить и настроить CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок240 просмотров

Сайт ЖК, три языковых версии, каталог квартир, фотогалерея, видеогалерея, форма обратной связи. Есть кредитный калькулятор, он уже готов.

Необходимо подключить и настроить CMS, возможны мелкие просьбы по верстке или ваше предложение на фреймворке. Рассматриваю разные варианты. Предлагайте свои решения.

Верстка: https://www.dropbox.com/s/sppy6y67mhe6pu6/app.zip?dl=0

Описание: https://www.dropbox.com/s/ahnot5qh10x37n9/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_developer.docx?dl=0

8 лет назад
komarados
Владимир 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$150
5 дней
Работой доволен, рекомендую.
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи. Своевременная оплата! Рад сотрудничеству. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад