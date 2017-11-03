Починить забор статы и стримов для матчей по cs с сайта hltv Переделать автоматическое обновление турниров. Убрать обновление турниров каждые 10 минут. Сделать что б обновление запускалось когда как только заканчивается матч ...
Подключить и настроить CMS
Сайт ЖК, три языковых версии, каталог квартир, фотогалерея, видеогалерея, форма обратной связи. Есть кредитный калькулятор, он уже готов.
Необходимо подключить и настроить CMS, возможны мелкие просьбы по верстке или ваше предложение на фреймворке. Рассматриваю разные варианты. Предлагайте свои решения.
Верстка: https://www.dropbox.com/s/sppy6y67mhe6pu6/app.zip?dl=0
Описание: https://www.dropbox.com/s/ahnot5qh10x37n9/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_developer.docx?dl=0
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $1
Нужно сделать простенький одностраничный сайт.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $40
Для сайта sushi-biz.ru уже добавлен код carrotquest.io , в нём надо настроить сбор данных с форм. описание: на сайте (тут ссылки не разрешено писать - так что ищите сами или пишите вопрос в ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Прошу предложить свои услуги для решения следующей упрощенной задачи: На данной стадии мне необходим сайт в виде только одной страницы, но размер которой будет настолько длинным по вертикали, насколько потребует объем той ...Закрыт7 лет назад
Написать скрипт для инсты по удалению комментами через официальное апиВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
доработка CRM системы: https://www.perfexcrm.com/ Интересуют: - сроки? - опыт работы? - стоимость? - иные предложенияВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно написать парсер для Firefox на макеНа входе ссылка, нужно собрать ссылки на странице и перейти на следующую страницуВсё. Пишите!Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Ссылка на движок https://blog.travelpayouts.com/flights-api-project/?utm_source=tp_dashboard&utm_medium=news&utm_campaign=ru Если специалист грамотный то сработаемся в дальнейшем, работы много.Закрыт8 лет назад
Нужно выполнить по сайту. yar-plitka.ru Сайт на Opencart Version 2.2.0.0 (trs.2.0.3.0) установлен модуль New Store v.2.5.2 1. Доработать карточку товара по образцу. 2. Переделать каталог товара. Что бы при импорте товара были ...Закрыт7 лет назад
Нужно написать парсер для Firefox на макеНа входе ссылка, нужно собрать ссылки на странице и перейти на следующую страницуВсё. Пишите!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад