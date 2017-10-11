Одностраничный сайт.

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок245 просмотров

Нужно сделать простенький одностраничный сайт.

8 лет назад
egorpanteleev
Егор 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Frank1
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$1
2 дня
Денис, благодарю за качественно выполненную работу, а главное в срок. Рекомендую человека как ответственного и грамотного исполнителя, имеющего свое видение и понимание поставленной задачи. Учел все пожелания, не пришлось долго объяснять и подсказывать, что в такой работе является ценностью. Удачи в фрилансе!
Отличный заказчик Всем советую =)

Заявки фрилансеров

Frank1
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад