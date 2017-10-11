Одностраничный сайт.

Денис, благодарю за качественно выполненную работу, а главное в срок. Рекомендую человека как ответственного и грамотного исполнителя, имеющего свое видение и понимание поставленной задачи. Учел все пожелания, не пришлось долго объяснять и подсказывать, что в такой работе является ценностью. Удачи в фрилансе!