Оптимизация скорости загрузки сайта на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок270 просмотров

Всем привет.

Необходимо провести оптимизацию скорости загрузки сайта на Wordpress.

Сроки - 1-2 дня.

Приемлемый результат - 85/100 и выше.

Проверяться будет через https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ и https://tools.pingdom.com.

Ссылка на сайт: http://prokatvgrodno.by/

WordPress
8 лет назад
natalia_mart
32 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров