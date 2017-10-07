Нужен обработчик .doc файлов на PHP

Всем добрый день.

Есть документы в формате .doc, присылаемые банком для заполнения. Эти документы как то защищены (как именно не знаю).

Необходимо написать скрипт/обработчик, который будет:

1. открывать файл

2. заменять нужные поля в этом файле, не меняя при этом его целостности и структуры

3. сохранять изменения

4. возвращать файл в том же состоянии, в котором был до обработки.

В приложенном файле (образец) на первой же странице есть таблица с синим фоном и серыми полями справа, дак вот эти поля и необходимо заполнять. Там будут подставлены соответствующие названия (например - {field_1}), а обработчик должен находить данные поля и заменять нужным текстом.

Обработчик нужен под *NIX. Данные для заполнения - беру из базы mySQL.

Преобразования файла в формат .docx или прочие манипуляции над ним - не рассматриваются.