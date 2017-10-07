нужен лэндинг, тематика продажа подписчиков для телеграм, подробности в переписке.
Нужен обработчик .doc файлов на PHP
Всем добрый день.
Есть документы в формате .doc, присылаемые банком для заполнения. Эти документы как то защищены (как именно не знаю).
Необходимо написать скрипт/обработчик, который будет:
1. открывать файл
2. заменять нужные поля в этом файле, не меняя при этом его целостности и структуры
3. сохранять изменения
4. возвращать файл в том же состоянии, в котором был до обработки.
В приложенном файле (образец) на первой же странице есть таблица с синим фоном и серыми полями справа, дак вот эти поля и необходимо заполнять. Там будут подставлены соответствующие названия (например - {field_1}), а обработчик должен находить данные поля и заменять нужным текстом.
Обработчик нужен под *NIX. Данные для заполнения - беру из базы mySQL.
Преобразования файла в формат .docx или прочие манипуляции над ним - не рассматриваются.
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