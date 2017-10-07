Исправление ошибок и доработка приложения на lonic

1. не приходят пуш уведомления 2. постоянно вылетает, необходимо авторизоваться каждый раз3. хотел бы убрать регистрацию и авторизацию (если возможно для клиентов или возможность восстановить доступ при утрате пароля) 4. Лишний экран с логотипом в приложении 5. Проблема с наклейками в иконке (не работает функция) 6. Заменить старый url для запросов к серверу на app.service-05.ru/