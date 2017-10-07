Исправление ошибок и доработка приложения на lonic

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки159 просмотров

1. не приходят пуш уведомления  2. постоянно вылетает, необходимо авторизоваться каждый раз3. хотел бы убрать регистрацию и авторизацию (если возможно для клиентов или возможность восстановить доступ при утрате пароля) 4. Лишний экран с логотипом в приложении 5. Проблема с наклейками в иконке (не работает функция)  6. Заменить старый url для запросов к серверу на app.service-05.ru/

8 лет назад
guest_15073737901966
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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