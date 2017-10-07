Программирование Битрикс

Всем Привет! Пожалуйста, дайте фиксированную оценку стоимости работы и времени. Верстка еще не готова. Оценка по дизайну и ﻿Site Map.pdf. Прочитайте файл ﻿_info.txt Нужно приступить, примерно, через 2 недели. Оценить до 07.10.17 до 12:00. ...