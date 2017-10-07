Нужно доработать на сайте админ панель, корзина (пропала куда-то), контакт с доставкой усовершенствовать, , подключение к платежной системе, Более подробное ТЗ в личку. Сам сайт вот www.seafoodstore.ru Прошу отвечать только специалистов кто ...
Программирование Битрикс
Программирование Битрикс от вас жду бюджет и сроки! т3 в приложение
Заявки фрилансеров
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