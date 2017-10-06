Нужен бот websocket+python

есть биржа, у нее есть Websocket API + готовая библиотека для Python 3.5, бот должен получать все необходимые данные и должен уметь

1) ставить лимит ордеры (buy или sell ордеры, исполняемые при достижении определенной цены)

2) ставить маркет ордеры (ордеры, исполняемые немедленно по рыночной цене)

3) отменять ордеры

условия для своих действий бот берет с определенного места(например с другого подключаемого файла или с этого же файла, по вашему выбору - как удобнее это сделать), т.е. я задаю условия вроде при достижения такого то события(например, при достижении цены - фиксированной или в процентах от какой то другой переменной и т.д.) ставить или отменять такой-то ордер, условия эти соответственно я могу включать или отключать;

все свои действия бот должен записывать в log-файл, также в случае просмотра через браузер это должно выводиться на экран(вместе с данными которые бот получает от биржи) ;

в конечном итоге необходима работоспособность бота на моем сервере(если для этого нужно будет поставить фреймфорк для питона или что-то вроде этого - сделаем)

подробности в лс

в случае успешного сотрудничества нужно будет еще несколько подобных ботов, а также модернизация существующего

после выяснения деталей в заявке просьба указывать стоимость и сроки(не горят, но чем быстрее, тем лучше)