Доработка AMO CRM

Сделать, починить чпу - https://aparat.ua/news/?news_id=78 Вот как должно https://aparat.ua/news/velonavigator-garmin-edge-1030 По умолчанию не сохраняет нормальную ссылку хотя я ее задаю! Нужно для корректного отображения и нормального отображение ссылки в интернете.