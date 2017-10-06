Доработка AMO CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо доработать AMO CRM, добавить следующие функции:

1. сегментация клиентов по новым и постоянным

2. Выделение среднего чека 

3. Настройка данных по лиду: источник лида, поисковый запросы (из метрики и Комеджика)

4. Загрузить товарные категории и настроить отчет по товарным категориям и товарам: частота покупок, средний чек по категории, процент отказов. 

8 лет назад
sparj
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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