Сделать, починить чпу - https://aparat.ua/news/?news_id=78 Вот как должно https://aparat.ua/news/velonavigator-garmin-edge-1030 По умолчанию не сохраняет нормальную ссылку хотя я ее задаю! Нужно для корректного отображения и нормального отображение ссылки в интернете.
Доработка AMO CRM
Необходимо доработать AMO CRM, добавить следующие функции:
1. сегментация клиентов по новым и постоянным
2. Выделение среднего чека
3. Настройка данных по лиду: источник лида, поисковый запросы (из метрики и Комеджика)
4. Загрузить товарные категории и настроить отчет по товарным категориям и товарам: частота покупок, средний чек по категории, процент отказов.
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