Laravel. Создание виджетов с помощью highcharts

Есть проект на Laravel. В качестве базы данных используется MongoDB. Данные представляют собой отчеты, т.е. колонки и в них какие-то цифры и прочие данные.

В проекте есть дешбоард, на которую помещаются виджеты. Каждый виджет представляет собой отдельный контроллер.

Требуется сделать около 10 виджетов, которые выводили бы информацию из отчетов в БД в ввиде highcharts графиков.