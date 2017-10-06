Laravel. Создание виджетов с помощью highcharts

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Есть проект  на Laravel. В качестве базы данных используется MongoDB. Данные представляют собой отчеты, т.е. колонки и в них какие-то цифры и прочие данные.

В проекте есть дешбоард, на которую помещаются виджеты. Каждый виджет представляет собой отдельный контроллер. 

Требуется сделать около 10 виджетов, которые выводили бы  информацию из отчетов в БД в ввиде highcharts графиков.

LaravelMongoDB
8 лет назад
vingrad
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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