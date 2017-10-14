vingrad

Владимир vingrad

 
39 летГермания/Дюссельдорф
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Samson_Red
Олег 
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Laravel: сделать экспорт данных из базы в Excel
Доволен сотрудничеством, быстрая коммуникация и моментальная оплата.
В целом работа выполнена отлично. Хорошее качество кода.
Ответный отзыв
Affina
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$3
10 баллов
15 лет назад
Трубуется написание статей по интернет-тематикам
Отличный заказчик, пунктуален с оплатой, вежлив в общении. Приятно было работать, с удовольствием продолжу сотрудничество.
Всё отлично!
Ответный отзыв
three
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Трубуется написание статей по интернет-тематикам
Работать понравилось. Все прошло гладко. Оплата была осуществлена вовремя. Рекомендую. Отличный заказчик.
Остался работой доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
PrettyFly
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Трубуется написание статей по интернет-тематикам
Хороший заказчик! Четкое задание, доброжелательное отношение, своевременная оплата - чего еще желать копирайтеру? В общем, рекомендую!
Работой доволен. Выполнена быстро и хорошо. Спасибо.
Ответный отзыв
Amely26
Елена 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Трубуется написание статей по интернет-тематикам
Иногда судьба преподносит приятные сюрпризы, Wowa яркий этому пример. Оплата моментально, общение дружелюбное, и вообще всем желаю таких заказчиков.
Работы выполнена по высшему классу. Рекомендую всем. Очень доволен.
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