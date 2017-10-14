Итак, есть проект на Laravel, в котором на многих страницах используется Google Maps. Требуется вместо неё поставить OpenStreetMap и интегрировать в проект, чтобы никакой функционал не потерялся. Пожалуйста, пишите лишь те, кто имеет опыт на Laravel, а также ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрытгод назад
Необходимо сделать проект для мониторинга результатов поиска в поисковиках (гугл, яндекс). Т.е. выдавать список того, что найдено и по каким поисковым запросам, а также управление настройками мониторинга. Сам движок мониторинга уже сделан. В рамках этой ...Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
Есть активно развивающийся проект на Laravel + Vue.Js. Необходимо сделать функционал древовидных обсуждений, чтобы пользователи могли между собой общаться на разных страницах сайта. Требуюется хорошее юзабилити к этому функционалу, т.е. по лучшим мировым практикам ...Веб-программирование7 заявокЗакрытгод назад
На форуме 2.5 миллиона сообщений и почти 200к зарегистрированных юзеров. Миграцию стоит делать поэтапно. 1. Всех пользователей Т.к. пароль мигрировать нельзя, то необходимо его сбросить - присвоить случайный. Пользователи должны будут через функцию восстановления пароля сделать себе новый ...Закрыт2 года назад
Есть проект на Laravel 8, Vuejs 3, Quasar и Docker. Имеется два кабинета - для клиента, сотрудника. Плюс админка. Функционала в проекте пока немного, так что разобраться будет легко. Есть программисты, которые помогут, если что. Итак, ...Закрыт2 года назад
- $9000
Проект только начали разрабатывать. Делается для немецкого рынка. Суть в том, что раз в год все люди могут подать налоговую декларацию и иногда получить часть ранее уплаченных (переплаченных) налогов назад. Нам требуется еще один опытный ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
На вход функции даю УРЛ любой страницы любого сайта со статьей. Например, с какого-нибудь новостного сайта. Скрипт должен вернуть путь (XPath или селектор) к элементу, который содержит статью (включая заголовок). Т.е. автоматическое определение нужно. Надо сделать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать небольшой сервис, который получая на входе УРЛ статьи, отправлял бы на callback url скриншот статьи в PNG. 1. Нужно сделать некую логику, которая автоматом определяла бы селектор (или xpath) для региона страницы со статьей. ...Закрыт2 года назад
- $7200
Проект только начали разрабатывать. Делается для немецкого рынка. Суть в том, что раз в год все люди могут подать налоговую декларацию и иногда получить часть ранее уплаченных (переплаченных) налогов назад. Нам требуется еще один опытный ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
На форуме 2.5 миллиона сообщений и почти 200к зарегистрированных юзеров. Миграцию стоит делать поэтапно. 1. Всех пользователей Т.к. пароль мигрировать нельзя, то необходимо его сбросить - присвоить случайный. Пользователи должны будут через функцию восстановления пароля сделать себе новый ...Закрыт2 года назад
- $1100
Проект только начали разрабатывать. Делается для немецкого рынка. Суть в том, что раз в год все люди могут подать налоговую декларацию и иногда получить часть ранее уплаченных (переплаченных) налогов назад. Нам требуется еще один опытный ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Есть активно развивающийся проект на Laravel + Vue.Js. Необходимо сделать функционал древовидных обсуждений, чтобы зарегистрированные пользователи могли между собой общаться на разных страницах сайта. Требуюется хорошее юзабилити к этому функционалу, чтобы было по удобству обсуждения, ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт4 года назад
- $3000
Под платформой подразумевается сайт с анонсами детских праздников. Организаторы могут добавлять мероприятия, а посетители их бронировать для своих детей. Разработка ведется на PHP с использованием Laravel и Vue.js. В качестве базы PostgreSQL. Требования: - Разработка на PHP не ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт4 года назад
- $1400
Под платформой подразумевается сайт с анонсами детских праздников. Организаторы могут добавлять мероприятия, а посетители их бронировать для своих детей. Разработка ведется на PHP с использованием Laravel и Vue.js. В качестве базы PostgreSQL. Участвует несколько разработчиков. Разработка идет ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Назначение плагина - делать скриншоты и отправлять на сервер. Механизм работы: 1. Плагин получает с сервера команды (список сайтов и т.п.) 2. Заходит на сайты, делает скриншоты и отправляет их на наш сервер. Мы несколько лет назад мы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
В проекте на Laravel требуется генерация многостраничного Invoice в PDF-формате. В качестве шаблона должен браться другой PDF-файл, который содержит шапку и футер документа. Необходимо разработать класс, чтобы можно было создать его экземпляр, передать позиции для инвоиса ...Закрыт6 лет назад
Есть проект на Laravel. В качестве базы данных используется MongoDB. Данные представляют собой отчеты, т.е. колонки и в них какие-то цифры и прочие данные. В проекте есть дешбоард, на которую помещаются виджеты. Каждый виджет представляет собой ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $500
Это задача frontend. Проект в основном сделан, но как обычно бывает, программисты не учитывают мелкие, но важные нюансы в дизайне. Верстка адаптивная. Ссылку дать не могу, т.к. проект не онлайн. Нюансов в дизайне много. Пишите ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть активно развивающийся проект на Laravel. В проекте есть данные, которые нужно по нажатию кнопки вебинтерфейсе (тема AdminLTE) экспортировать в Excel.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Для выполнения проекта требуется опытный PHP-разработчик. Проект расчитан на месяц. Работать возможно придется по 12 часов в день и на выходных, ибо дедлайн. Оплата хорошая. Начало работы: как можно раньше. Требования: - ответственность, соблюдение сроков. - ООП, MVC, знание основных ...Закрыт11 лет назад