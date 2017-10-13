Laravel: сделать экспорт данных из базы в Excel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок337 просмотров

Есть активно развивающийся проект на Laravel. В проекте есть данные, которые нужно по нажатию кнопки вебинтерфейсе (тема AdminLTE) экспортировать в Excel. 

Laravel
8 лет назад
vingrad
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Samson_Red
Олег 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$40
2 дня
В целом работа выполнена отлично. Хорошее качество кода.
Доволен сотрудничеством, быстрая коммуникация и моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

Samson_Red
Олег 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад