Нужно доработать некоторые моменты в онлайн чате

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужно доработать некоторые моменты в онлайн чате  test12345.pp.ua . нашли возможно баг или фичю) если клиент открывает чат на сайте и зажимает enter -то бесконечно отправляются сообщения, возможно ли с этим что-то сделать? (как-то это ограничить чтоли)... и возможно ли блокировать определенных клиентов в чате и нормально их классифицировать (может как-то разделять клиентов на разные чаты). Интересует современный дизайн наподобие jivosite и что б на мобильных устройствах нормально работало

8 лет назад
sitetest322223
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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