Нужно доработать некоторые моменты в онлайн чате test12345.pp.ua . нашли возможно баг или фичю) если клиент открывает чат на сайте и зажимает enter -то бесконечно отправляются сообщения, возможно ли с этим что-то сделать? (как-то это ограничить чтоли)... и возможно ли блокировать определенных клиентов в чате и нормально их классифицировать (может как-то разделять клиентов на разные чаты). Интересует современный дизайн наподобие jivosite и что б на мобильных устройствах нормально работало